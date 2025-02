Tabellone playoff Serie C 2025, le trenta partite per decidere l'ultima promossa in Serie B

Serie C

Contro chi giocano le qualificate ai playoff di Serie C 2025? Una sola otterrà la promozione in B dopo le partite di maggio e giugno.

Le prime tre classificate di ogni girone, più la quarta. Tra fine maggio e giugno si giocano i playoff di Serie C 2024/2025, utili a determinare l'ultima promossa alla Serie B della prossima annata. Un percorso lungo e tortuoso che coinvolge ventisette squadre classificate dal secondo all'ottavo posto di ognuno dei tre gruppi. A queste si aggiunge la vincitrice della Coppa Italia di categoria.

Migliore è la posizione finale in campionato, minori sono le partite che ogni squadra deve giocare per poter essere promossa nella Serie B della stagione seguente. Le seconde in classifica, ad esempio, evitano quasi tutte le fasi eliminatorie post conclusione dei gironi.

A seconda della posizione finale in Serie C, inoltre, viene determinato il tabellone dei playoff sin dal primo turno eliminatorio del gironi e la composizione delle trenta partite fino alla finalissima di ritorno.