Playoff Serie B 2025, come funziona in caso di pareggio: non sempre si giocano i supplementari

Quarti, semifinali e finale playoff di Serie B, vediamo il regolamento per i rigori e i supplementari nel 2025: conferma rispetto agli scorsi anni.

Prima e seconda promosse nella Serie A 2025/2026, dunque spazio ai playoff. Conclusa la stagione regolare di Serie B 2024/2025 cominceranno come di consueto le partite per definire la terza e ultima squadra che potrà giocare nella massima serie da agosto, al termine di quarti, semifinali e finale del mini-torneo playoff.

Sei squadre prendono parte ai playoff 2024/2025, con una partita secca nei quarti e due partite di andata e ritorno sia nelle semifinali che nella finale che deciderà l'unica qualificata alla prossima Serie A.

In queste, in caso di pareggio in gara unica o in sfide di andata, non ci saranno sempre i supplementari e/o i rigori, ma bensì bisognerà considerare il piazzamento nella stagione di Serie B appena conclusa, fondamentale per i playoff post-annata.