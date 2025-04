Pjanic e l’avventura italiana tra Juventus e Roma: “A Torino ho vinto di più, ma la maglia giallorossa la sentivo”

Roma vs Juventus

Miralem Pjanic, in una lunga intervista a ‘Il Tempo’, spiega: “Ero innamorato della Roma, ma la Juve era troppo forte”.

Tra le partite più importanti proposte dal 31° turno di Serie A, c’è certamente quella che vedrà opposte la Roma e la Juventus.

Questione di prestigio e di rivalità ovviamente, ma anche di classifica, visto che le due squadre sono in corsa per uno di quei posti che mettono in palio un accesso alla prossima Champions League.

I bianconeri, che hanno da poco affidato la panchina ad Igor Tudor, sono a -1 dal Bologna quarto, mentre i giallorossi, che sono reduci da sei successi di fila e da quattordici risultati utili, inseguono al sesto posto staccati di una sola lunghezza.

Miralem Pjanic, che nel corso della sua carriera ha vestito prima la maglia della Roma e poi quella della Juve, in un’intervista a ‘Il Tempo’ ha parlato del suo passato ma anche del momento che stanno vivendo le due squadre.