Pisa-Cremonese 1-0, pagelle e tabellino: Touré regala la prima vittoria ai toscani, i grigiorossi frenano ancora

La prima partita dell’undicesimo turno di Serie A, ha regalato un momento a suo modo storico: il ritorno alla vittoria del Pisa in serie A

Alla Cetilar Arena infatti, la compagine toscana supera per 1-0 la Cremonese al termine di una sfida sostanzialmente equilibrata e che non ha regalato grandissime emozioni.

Meglio i padroni di casa in avvio con Touré e Nzola che provano a rendersi pericolosi nei primi 10’, ma la prima vera azione da rete è di marca grigiorossa e a confezionarla è Vazquez che verso il quarto d’ora chiama Semper all’intervento.

La prima frazione scivola via tra pochi sussulti, uno dei quali al 26’ quando Nzola trova la via della rete saltando Audero in dribbling, ma l’arbitro annulla per una posizione di fuorigioco iniziale dello stesso centravanti.

Anche nella ripresa è il Pisa a partire con maggior slancio e a provarci in un paio di occasioni con Moreo e Nzola, ma l’appuntamento con il primo goal interno in campionato è ancora una volta rimandato. La squadra di Gilardino dà anche l’impressione di poter dettare i ritmi con buona continuità, ma al 61’ Vazquez si inventa dal nulla un gran tiro a giro che va ad infrangersi contro la traversa.

E’ la scintilla che risveglia la Cremonese che, da quel momento in poi torna ad alzare il proprio baricentro. Pochi minuti più tardi è Bondo a provarci con una conclusione potente dal limite, ma il pallone va a morire di poco al lato.

Al 75’ la svolta: Tramoni, da poco entrato in campo, serve una palla morbida verso il secondo palo dove c’è Idrissa Touré che salta altissimo, sovrasta Faye e di testa non lascia scampo ad Audero.

E’ una rete importantissima ed è quella che consente al Pisa di lasciare il ristretto gruppo di squadre ancora in astinenza di vittorie e soprattutto di mettere in cascina tre punti pesantissimi per la sua classifica.

La squadra di Gilardino sale infatti a quota 9 e si regala la possibilità di tenere a relativa distanza la zona retrocessione, la Cremonese resta invece ferma a 14.