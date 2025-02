Piove sul bagnato per il Manchester United: sui Red Devils si abbatte la tegola Diallo

Il Manchester United si ritrova costretto a fare i conti con l’infortunio occorso a Diallo: i tempi di recupero potrebbero essere lunghi.

Quella che sta vivendo il Manchester United è una delle stagioni più complicate della sua storia.

I Red Devils infatti, non solo non hanno mai realmente dato la sensazione di poter lottare per le zone di vertice in Premier League, ma di settimana in settimana hanno perso sempre più terreno scivolando addirittura, dopo ventiquattro turni, al quattordicesimo posto in classifica e a -28 dal Liverpool capolista.

Un’annata estremamente complicata nella quale Amad Diallo è stato tra i pochissimi a salvarsi. L’ex Atalanta si è adattato alla perfezione ai dettami tattici di Ruben Amorim, ma ora la sua stagione rischia seriamente di essere già giunta ad una prematura conclusione.