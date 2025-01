Pioli fa visita al Milan, l’abbraccio con Ibrahimovic e la battuta su Reijnders: “Con me tirava sempre fuori”

Stefano Pioli ha fatto visita al Milan alla vigilia della semifinale di Supercoppa con la Juve: abbracci con tutti e l’incontro con Conceiçao.

Sarà la sfida che vedrà opposte Juventus e Milan a decretare quale sarà la squadra che raggiungerà l’Inter in finale di Supercoppa Italiana.

Se i nerazzurri hanno già superato l’ostacolo Atalanta nel corso della serata di giovedì, i rossoneri, guidati per la prima volta in panchina dal nuovo allenatore Sergio Conceiçao, proveranno ad avere la meglio sui bianconeri per regalarsi un derby dal sapore storico, oltre che la possibilità di tornare a sollevare un trofeo.

Una sfida, quella in programma venerdì sera, che si giocherà all’Al-Awwal Park Stadium, ovvero la casa dell’Al Nassr di Stefano Pioli.

L'articolo prosegue qui sotto

Proprio l’ex tecnico rossonero, alla vigilia della semifinale, ha voluto incontrare quelli che fino allo scorso maggio sono stati i suoi ragazzi.