Pioli ct dell'Italia, come giocherebbe la Nazionale e convocati: formazione a 4 dietro

Con quale modulo potrebbe schierarsi la Nazionale con Stefano Pioli? Rispetto alla difesa a tre di Spalletti, ecco quella a quattro uomini.

Luciano Spalletti out, Stefano Pioli in? Probabilmente. Se la certezza del saluto del primo è arrivata in conferenza, per la secona bisognerà aspettare qualche giorno. L'ex Milan, infatti, è il favorito per sostituire il collega toscano sulla panchina dell'Italia in vista delle partite di settembre, quando si continuerà il percorso per provare a qualificarsi al Mondiale 2026.

Se Ranieri è intenzionato a proseguire con la Roma, Pioli è pronto a prendersi la panchina della Nazionale azzurra dopo l'esperienza con l'Al-Nassr in Arabia Saudita. Porte girevoli a Ryad, considerando che Roberto Mancini scelse di lasciare l'Italia per diventare il nuovo ct della rappresentativa. Ora Pioli può compiere il percorso inverso, pronto a sostituire proprio chi a sua volta arrivò al posto del Mancio.

Con l'arrivo, probabile, di Pioli sulla panchina dell'Italia, ci sarà un cambio di modulo, dalla difesa a tre con cui Spalletti ha schierato la squadra dallo scorso settembre, a quella a quattro con cui gioca di solito il Campione d'Italia 2022.