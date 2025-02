Perisic ritrova la Juventus: goal, liti ed anche un matrimonio sfiorato

Juventus vs PSV Eindhoven

Ivan Perisic torna a sfidare la Juventus, ma questa volta in Champions e con la maglia del PSV: in passato ha già fatto male ai bianconeri.

E’ approdato al PSV lo scorso 18 settembre, ovvero un giorno dopo la sfida di Champions League con la Juventus e, ironia della sorte, proprio contro i bianconeri giocherà la sua prima partita europea da quando milita nel club olandese.

Ivan Perisic torna a confrontarsi con la Vecchia Signora e lo fa dopo averla già affrontata tante volte in passato. Mai in ambito continentale e sempre in ambito italiano e con la maglia dell’Inter addosso.

Un nuovo incrocio, ancora una volta da nemici, e dopo aver sfiorato pochi anni fa un matrimonio che sarebbe stato clamoroso.