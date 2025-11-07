Pubblicità
Leonardo Gualano

Perché Tramoni non gioca Pisa-Cremonese: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'esclusione

Matteo Tramoni non scenderà in campo dal 1’ in occasione di Pisa-Cremonese: il motivo della sua esclusione.

Si apre all’Arena Garibaldi, dove il Pisa ospita la Cremonese, il quadro delle gare valide per l’undicesimo turno dei campionato di Serie A.

Una sfida che metterà di fronte una squadra, quella toscana, che è reduce da quattro pareggi consecutivi e che è ancora alla ricerca della sua prima vittoria, ed una tra le più belle sorprese sin qui proposte dal torneo, ovvero quella compagine affidata a Davide Nicola che punterà a ripartire dopo la sconfitta interna patita contro la Juventus.

Per l’occasione, il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, ha deciso di non schierare dal 1’ uno dei suoi uomini più importanti: ovvero Matteo Tramoni.

Perché il centrocampista non ha trovato spazio nell’undici nerazzurro?

  • SETTE PRESENZE DAL 1’ IN CAMPIONATO

    Tramoni, nel corso di questa stagione, si è fin da subito ritagliato uno spazio importante nel Pisa.

    Gilardino infatti, sfruttando la sua grande duttilità, l’ha utilizzato sia da trequartista, che da centrocampista centrale e seconda punta.

    Non è dunque un caso che abbia già totalizzato nove presenze nel torneo, sette delle quali da titolare per un totale di 506’ di gioco.

    Tramoni è subentrato in due sole occasioni (contro Napoli e Verona), mentre nell’ultima uscita sul campo del Torino è rimasto in panchina per tutti i 90’.

  • “NON E’ DETTO CHE GIOCHI TITOLARE”

    Gilardino, nel presentare la sfida di campionato con la Cremonese, si è soffermato anche su Tramoni.

    “Tramoni è un giocatore importante per noi, le sue qualità non si discutono e basta veramente poco per far scattare la scintilla. Confido sempre su di lui, ma non è detto che giochi dall’inizio. Sappiamo che con lui in campo può aumentare la pericolosità in attacco e nell’uno contro uno, ma dipende da lui, dalla sua determinazione e dalla sua volontà”.

  • UNA SCELTA TECNICA

    Tramoni non è alle prese con alcun problema fisico, tanto che in occasione di Pisa-Cremonese partirà dalla panchina.

    La sua esclusione dall’undici titolare è stata dunque frutto di una scelta tecnica di Gilardino.

  • LE FORMAZIONI UFFICIALI DI PISA-CREMONESE

    PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Calabresi; Touré, Aebischer, Akinsanmiro, Vural, Cuadrado; Moreo, Nzola. All. Gilardino.

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Faye; Vazquez, Vardy. All. Nicola.

