Perché Tramoni non gioca Pisa-Cremonese: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'esclusione

Gilardino, nel presentare la sfida di campionato con la Cremonese, si è soffermato anche su Tramoni.

“Tramoni è un giocatore importante per noi, le sue qualità non si discutono e basta veramente poco per far scattare la scintilla. Confido sempre su di lui, ma non è detto che giochi dall’inizio. Sappiamo che con lui in campo può aumentare la pericolosità in attacco e nell’uno contro uno, ma dipende da lui, dalla sua determinazione e dalla sua volontà”.