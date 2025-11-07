Perché Tramoni non gioca Pisa-Cremonese: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'esclusione

Si apre all’Arena Garibaldi, dove il Pisa ospita la Cremonese, il quadro delle gare valide per l’undicesimo turno dei campionato di Serie A.
Una sfida che metterà di fronte una squadra, quella toscana, che è reduce da quattro pareggi consecutivi e che è ancora alla ricerca della sua prima vittoria, ed una tra le più belle sorprese sin qui proposte dal torneo, ovvero quella compagine affidata a Davide Nicola che punterà a ripartire dopo la sconfitta interna patita contro la Juventus.
Per l’occasione, il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, ha deciso di non schierare dal 1’ uno dei suoi uomini più importanti: ovvero Matteo Tramoni.
Perché il centrocampista non ha trovato spazio nell’undici nerazzurro?