Udinese vs AC Milan

Niente Udinese-Milan per Thauvin e Gimenez: il motivo dell'assenza dei due attaccanti di Runjaic e Conceiçao.

Udinese e Milan aprono il 32° turno di Serie A: appuntamento al 'Bluenergy Stadium' per l'ennesimo match da non fallire in casa rossonera.

Conceiçao dovrà però fare a meno di Santiago Gimenez, mentre dall'altra parte Runjaic non avrà a disposizione Florian Thauvin.

Ma a cosa è dovuta questa doppia assenza? Infortunio, scelta tecnica o squalifica? Scopriamolo.