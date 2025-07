Armand Laurienté non sarà un nuovo giocatore del Sunderland: torna al Sassuolo dopo che l’operazione era parsa ad un passo dalla conclusione.

Si attendevano solo i crismi dell’ufficialità, ma a quanto pare non arriveranno.

E’ clamorosamente saltata, quando ormai tutto sembrava fatto, il trasferimento di Armand Laurienté al Sunderland.

Il giocatore francese, che nelle ultime tre stagioni ha militato nel Sassuolo, non apporrà la firma che lo avrebbe legato ai ‘Black Cats’, nonostante si sia diretto in Inghilterra per completare l’iter che poi avrebbe dovuto portare alla fumata bianca.