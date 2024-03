Perché Orsolini non gioca titolare in Empoli-Bologna: infortunio o scelta tecnica?

Riccardo Orsolini non figura nell’undici titolare disegnato da Thiago Motta per l’anticipo del 29° turno di Serie A con l’Empoli.

Si apre allo stadio Carlo Castellani, dove l’Empoli ospita il Bologna, il 29° turno del campionato di Serie A.

Una sfida che mette in palio punti importanti tanto per le zone basse di classifica, quanto per quelle altissime, visto che ad affrontarsi saranno la quartultima e la quarta in classifica.

Il Bologna, dopo la sconfitta patita in casa contro l’Inter (la prima dopo quasi due mesi), cercherà quel successo che possa consentirgli di tenere a distanza Roma ed Atalanta e di avvicinarsi, almeno momentaneamente, alla Juventus terza.

Per l’occasione, Thiago Motta si affida ad un undici titolare nel quale non ci saranno l’infortunato Zirkzee, ma anche il secondo miglior marcatore nel torneo della squadra: Riccardo Orsolini.