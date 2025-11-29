Perché Orban non gioca Genoa-Verona: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo

Si gioca al Luigi Ferraris, dove il Genoa ospita il Verona, una delle sfide più importanti del tredicesimo turno di campionato.

Una partita, quella che vedrà opposti rossoblù e gialloblù, che metterà in palio punti pesanti per la salvezza. Si tratta infatti di un vero e proprio scontro diretto, tra due delle squadre che attualmente occupano gli ultimi tre posti della classifica.

Il Genoa sin qui è riuscito a spingersi fino a quota 8, mentre il Verona, che al pari della Fiorentina è l’unica compagine a non aver ancora vinto nel torneo, di punti in cascina ne ha messi 6.

Tra gli uomini più attesi del match, anche il gioiello dell’Hellas Gift Orban. L’attaccante, che sin qui era stato sempre schierato dal 1’, non è stato inserito da Zanetti nella sua lista degli undici titolari.