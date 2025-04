Stadi vuoti oggi 26 aprile: il motivo del perché non si gioca e dei rinvii dei match di Serie A e B.

Era da tempo che in Italia non si vedeva un sabato senza partite, rarità assoluta all'interno di un calcio sempre più frenetico e condizionato dalle esigenze televisive.

Il 'calcio spezzatino', insomma, per una volta non ci sarà: tutti gli incontri in programma per oggi 26 aprile sono stati infatti rinviati e già ricalendarizzati in nuova data.

Ma qual è il perché di tutti questi rinvii e di un intero giorno senza gare calcistiche nel nostro Paese?