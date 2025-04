La Lega Serie B ha reso nota la nuova data di Catanzaro-Palermo e Sudtirol-Juve Stabia, rinviate in seguito alla morte di Papa Francesco.

Sabato 26 aprile si terrà in Vaticano, a partire dalle ore 10, il funerale di Papa Francesco, scomparso lunedì mattina all'età di 88 anni.

Così come avvenuto per i tre match di Serie A in programma quel giorno, anche quelli di Serie B sono stati rinviati in accordo con la sospensione di qualsivoglia evento sportivo.

La Lega Serie B ha così annunciato la nuova data di Catanzaro-Palermo e Sudtirol-Juve Stabia.