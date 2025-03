Perché McTominay non gioca Napoli-Milan? L'annuncio: non è nemmeno in panchina

Cosa è successo con McTominay? Doveva essere titolare al Maradona, ma l'ex Manchester United non va nemmeno in panchina.

Sarebbe dovuto essere titolare al fianco di Gilmour e Lobotka, ma McTominay non è nemmeno in panchina per la partita di stasera tra Napoli e Milan. Sorpresa assoluta al momento dell'annuncio delle formazioni per la sfida del Maradona, con l'imprescindibile giocatore britannico fuori dall'undici di Conte e tra quelli a disposizione per un eventuale ingresso a partita in corso.

I tifosi del Napoli, così come i fanta-allenatori, sono rimasti scioccati dalla mancata presenza di McTominay tra i titolari o al massimo in panchina, alla ricerca di notizie su quanto successo: il centrocampista scozzese non è fuori per scelta tecnica o turnover, nemmeno per infortunio.

McTominay salta Napoli-Milan per una sindrome influenzale che lo ha colpito nelle ore precedenti alla partita. Un grosso problema, improvviso, per Antonio Conte, che deve così puntare su un Anguissa non al meglio insieme a Gilmour e Lobotka.