Napoli-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Zero margine d’errore al Maradona, il Napoli per lo Scudetto contro un Milan che crede ancora nella Champions: formazioni, canale tv e streaming.

La Serie A entra nella sua fase più calda. Archiviata l’ultima pausa stagionale, la domenica del massimo campionato italiano vedrà come posticipo la sfida fra il Napoli di Antonio Conte e il Milan di Sergio Conceiçao.

Azzurri alle prese con il duello con l’Inter per lo Scudetto: il pari, pre sosta, di Venezia ha fatto scivolare Lukaku e compagni a -3, motivo per cui Conte non ha che la vittoria come unico risultato utile per rimanere in corsa.

Dall’altro lato, invece, il Milan è tornato a -6 dal Bologna quarto: in casa rossonera si crede ancora di poter giocarsi la qualificazione alla prossima Champions League, ma sarà vitale vincere al Maradona per dare continuità.

Arbitra Sozza.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.