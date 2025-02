Perché Marcus Thuram non gioca titolare Juventus-Inter: infortunio, squalifica o scelta tecnica?

Juventus vs Inter

Marcus Thuram non sarà, almeno inizialmente, tra i protagonisti di Juventus-Inter: la decisione di Simone Inzaghi.

Si gioca all’Allianz Stadium di Torino, dove la Juventus ospita l’Inter, il big match del 25° turno di campionato.

Una sfida molto importante non solo perché mette in palio punti pesanti (i bianconeri puntano a tornare tra le prime quattro, mentre i nerazzurri possono prendersi la vetta in solitaria della classifica), ma perché il Derby d’Italia rappresenta da sempre una sfida diversa dalle altre.

La marcia di avvicinamento dei meneghini alla gara è stata accompagnata da un grande dubbio: quello relativo alla presenza in campo di Marcus Thuram.

Ebbene il nome dell’attaccante francese non risulta nell’undici titolare stilato da Simone Inzaghi.