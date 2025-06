Perché l'Inter ha scelto Fabregas per il dopo Inzaghi: ambizione e personalità per un nuovo progetto tecnico

C. Fabregas

Fabregas è il nome individuato dall'Inter per la sostituzione di Inzaghi: un profilo ambizioso, in linea con l'opera di ringiovanimento della rosa.

Alla fine è andata come in molti temevano: a quattro anni esatti dall'annuncio dell'arrivo in panchina, Simone Inzaghi e l'Inter hanno deciso di separarsi di comune accordo.

Una scelta che era nell'aria, alla luce delle dichiarazioni del tecnico subito dopo la disfatta in finale di Champions League: per lui è pronto un contratto faraonico con l'Al-Hilal, squadra che guiderà già tra pochi giorni al Mondiale per Club.

La prima opzione di Marotta e Ausilio per la sostituzione di Inzaghi è rappresentata da Cesc Fabregas: un feeling reciproco tra club e colui che, da diversi addetti ai lavori, è considerato l'allenatore del futuro dopo la prima ottima stagione fatta registrare in Serie A al timone del Como.