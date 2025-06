Simone Inzaghi ha deciso di lasciare l'Inter e dire sì alla super offerta dell'Al-Hilal: questo l'esito dell'incontro con Marotta e Ausilio.

The end. Nel modo meno entusiasmante possibile.

Simone Inzaghi saluta l'Inter dopo 4 stagioni e un 2024/2025 amarissimo, culminato con zero titoli in bacheca (aspettando, naturalmente, l'esito del Mondiale per Club).

L'allenatore piacentino lascia la panchina nerazzurra: questo, come racconta 'Calciomercato.com', l'epilogo del vertice decisivo andato in scena nel primo pomeriggio con Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.