Perché Kelly non gioca Juventus-Torino: infortunio o scelta tecnica? Andrà in panchina? Il motivo dell'esclusione

Reduce dalle due vittorie consecutive ottenute in campionato contro Udinese e Cremonese, la Juventus, nell’undicesimo turno, sarà protagonista di una sfida che ha da sempre un sapore diverso da tutte le altre: il Derby della Mole.
La compagine bianconera affronterà il Torino con il chiaro obiettivo di continuare la sua scalata verso le zone di vertice, ma anche contro i granata Luciano Spalletti dovrà fare i conti con la ormai consueta emergenza in difesa.
Sono infatti ben tre i centrali che, a causa di infortuni, non hanno trovato posto nella sua lista dei convocati.
Tra essi anche Lloyd Kelly, per il quale si era parlato, nei giorni scorsi, di un possibile rientro proprio contro i granata.