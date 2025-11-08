Pubblicità
Leonardo Gualano

Perché Kelly non gioca Juventus-Torino: infortunio o scelta tecnica? Andrà in panchina? Il motivo dell'esclusione

La Juventus ha reso nota la lista dei convocati per il derby con il Torino: la scelta di Spalletti su Kelly.

Reduce dalle due vittorie consecutive ottenute in campionato contro Udinese e Cremonese, la Juventus, nell’undicesimo turno, sarà protagonista di una sfida che ha da sempre un sapore diverso da tutte le altre: il Derby della Mole.

La compagine bianconera affronterà il Torino con il chiaro obiettivo di continuare la sua scalata verso le zone di vertice, ma anche contro i granata Luciano Spalletti dovrà fare i conti con la ormai consueta emergenza in difesa.

Sono infatti ben tre i centrali che, a causa di infortuni, non hanno trovato posto nella sua lista dei convocati.

Tra essi anche Lloyd Kelly, per il quale si era parlato, nei giorni scorsi, di un possibile rientro proprio contro i granata.

  • FUORI DAL 29 OTTOBRE

    Per l’ultima partita di Kelly con la Juventus bisogna tornare alla sfida con l’Udinese giocata lo scorso 29 ottobre e valida per il nono turno di Serie A.

    Il difensore bianconero ha poi saltato le successive gare contro Cremonese e Sporting Lisbona e, di fatto, non è mai stato a disposizione del suo nuovo allenatore Luciano Spalletti.

  • L’INFORTUNIO DI KELLY

    A costringere Lloyd Kelly ai box è stato un problema muscolare.

    Il difensore inglese, infatti, ha riportato un affaticamento alla coscia che, vista l’importanza del giocatore, in casa Juventus si è deciso di curare con la massima prudenza.

    Per Kelly si era parlato di un possibile rientro contro il Torino, ma il suo ritorno in campo è stato a questo punto posticipato a dopo la sosta, in occasione della partita che vedrà i bianconeri opposti alla Fiorentina il prossimo 22 novembre.

  • UNA DIFESA DECIMATA

    Come detto, sono ben tre i difensori che Luciano Spalletti non ha potuto inserire nella sua lista dei convocati per il Derby della Mole.

    Oltre a Kelly, infatti, non prenderanno parte alla sfida con il Torino nemmeno Bremer e Cabal.

    Gli altri indisponibili per la gara dell’Allianz Stadium saranno Pinsoglio e Milik.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVE CONTRO IL TORINO

    Visto che Lloyd Kelly non è riuscito a recuperare in tempo per il Derby della Mole, Luciano Spalletti dovrebbe confermare Koopmeiners nel ruolo di difensore centrale, nell’ambito di un terzetto completato da Kalulu e Gatti. Locatelli e McKennie formeranno il duo di mediana, mentre in attacco Vlahovic agirà da unica punta.

    Le probabili formazioni del match:

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Openda, Yildiz; Vlahovic.

    All. Spalletti.

    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripán, Coco; Pedersen, Ilić, Casadei, Lazaro; Vlašić; Adams, Simeone.

    All. Baroni.

