Juventus-Milan anticipata a sabato 27 aprile? Cambia il calendario di Serie A

Dovrebbe cambiare data ed orario la sfida che vedrà opposte Juventus e Milan nel 34° turno di Serie A: si va verso un anticipo.

Sarà una delle partite più attese in assoluto del 34° turno di Serie A e, con ogni probabilità, non si giocherà nella data prestabilita.

Quelle tra Juventus e Milan non sono mai partite come tutte le altre e anche la prossima metterà in palio punti probabilmente decisivi per il secondo posto e per la corsa che conduce ad una qualificazione Champions.

La gara si disputerà a Torino a fine aprile, ma difficilmente il 28 come al momento previsto dal calendario della Serie A 2023-2024.