Perché Inzaghi non è in panchina per Parma-Inter? Squalificato? Il motivo e chi lo sostituisce

Inter protagonista a Parma nel 31° turno di campionato: in panchina non c’è Simone Inzaghi alla guida dei nerazzurri.

Si gioca allo stadio Ennio Tardini, dove il Parma ospita l’Inter, una delle sfide più importanti del 31° turno di Serie A.

Se i ducali andranno infatti a caccia di pesantissimi punti salvezza, i meneghini sono chiamati a non rallentare la loro corsa per difendere il primato in solitaria in classifica.

Una partita che non ha tra i suoi protagonisti Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro non siede infatti in panchina e a guidare i campioni d’Italia c’è il suo vice Massimiliano Farris.

L'articolo prosegue qui sotto

Perché Simone Inzaghi non è andato in panchina in occasione di Parma-Inter?