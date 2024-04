Perché il tetto del Bernabeu è chiuso per Real Madrid-Manchester City

Il Real Madrid ha chiesto di poter chiudere il tetto del Bernabeu in vista della sfida di Champions con il City: il perché della scelta.

“Siamo ai quarti, questa non è una finale anticipata”.

Musica e parole di Carlo Ancelotti che, presentando Real Madrid-Manchester City, pur ammettendo l’importanza del match ha voluto collocare il tutto nella giusta dimensione.

Quello che è certo è che tra tutti i confronti proposti dai quarti di Champions League, quello che vedrà opposti i Blancos ed i Citizens è il più affascinante di tutti.

Non solo infatti si affronteranno le due squadre che hanno vinto le ultime due edizioni della massima competizione continentale, ma anche le due grandi favorite per la vittoria finale del torneo.

In casa Real Madrid nulla è stato lasciato al caso: in vista della gara di andata in programma questa sera, farà grande affidamento anche sul ‘fattore Bernabeu’.