Niclas Fullkrug Germany 2024Getty Images
Claudio D'Amato

Perché il Milan vuole Fullkrug: chi è, il ruolo e cosa succede con Gimenez

Il ritorno di fiamma tra il Milan e Niclas Fullkrug risiede nella necessità di ampliare le soluzioni in attacco a disposizione di Allegri: Santiago Gimenez, inoltre, tra infortunio e scetticismo vede il suo futuro meno rossonero.

Il Milan, per gennaio, è tornato su Niclas Fullkrug.

L'attaccante tedesco, oggi tra le fila del West Ham, rappresenta di nuovo un obiettivo dei rossoneri per rinforzare l'attacco: nulla di nuovo, in quanto l'interesse nei confronti della punta nel giro della Nazionale di Nagelsmann risale all'estate del 2024.

Ma perché il Milan vuole Fullkrug?

  • CHI È FULLKRUG

    Fullkrug è nato ad Hannover il 9 febbraio 1993, dunque ha 32 anni ed è salito alla ribalta in età piuttosto avanzata.

    L'exploit il teutonico lo ha infatti regalato con la maglia del Werder Brema (club nel quale era cresciuto e che lo riacquistò) tra il 2019 e il 2023, con 49 goal segnati in 125 partite che hanno attestato come ci si trovasse davanti ad una punta prolifica.

    Sì, perché in precedenza Niclas aveva lasciato intravedere doti da cecchino anche con Norimberga (18 reti in 59 presenze) e Hannover (24 in 80) senza però ancora spiccare definitivamente il volo.

    Gli ottimi numeri gli sono valsi le prime convocazioni con la Germania, Nazionale con cui ha giocato i Mondiali 2022 e con la quale ad oggi vanta 24 gettoni e 14 marcature.

    Da lì la chiamata del Borussia Dortmund, che ha fatto rima con grande salto: 15 goal in 42 gare nel 2023/2024 e in estate trasferimento in Premier, al West Ham, per 30 milioni totali. Fin qui, però, il matrimonio non è stato prolifico: coi londinesi, appena 3 centri in una stagione e mezza a fronte di 28 match disputati.

  • IL RUOLO DI FULLKRUG

    Fullkrug, come detto, è un attaccante. Dotato di altezza e stazza fisica (1 metro e 89 per 83 chili), il tedesco è di piede destro e nonostante sia ben piazzato sa farsi apprezzare anche svariando su tutto il fronte avanzato.

    Insomma, un profilo ideale per il 3-5-2 di Allegri, poiché utile a garantire peso al reparto e convivenza/interscambiabilità coi calciatori già presenti in organico: Leao, Pulisic, Nkunku e Gimenez.

  • FULLKRUG AL MILAN? COSA SUCCEDE CON GIMENEZ

    Un capitolo a parte, però, lo merita proprio il messicano: giunto in pompa magna al Milan nello scorso mercato invernale dal Feyenoord, Gimenez non ha mai convinto. Prove incolore, pochi goal, occasioni fallite. Adesso anche guai fisici, in particolare quelli che gli tormentano una caviglia e che non gli stanno consentendo di risultare a disposizione di Allegri.

    L'eventuale matrimonio 'ritardato' con Fullkrug, di conseguenza, aumenta i dubbi sul futuro rossonero del Bebote: a gennaio, parallelamente al possibile arrivo dal West Ham del tedesco, per Santi la cessione potrebbe trasformarsi in qualcosa di più rispetto ad una semplice ipotesi.

