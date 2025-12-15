Perché il Milan vuole Fullkrug: chi è, il ruolo e cosa succede con Gimenez

Fullkrug è nato ad Hannover il 9 febbraio 1993, dunque ha 32 anni ed è salito alla ribalta in età piuttosto avanzata.

L'exploit il teutonico lo ha infatti regalato con la maglia del Werder Brema (club nel quale era cresciuto e che lo riacquistò) tra il 2019 e il 2023, con 49 goal segnati in 125 partite che hanno attestato come ci si trovasse davanti ad una punta prolifica.

Sì, perché in precedenza Niclas aveva lasciato intravedere doti da cecchino anche con Norimberga (18 reti in 59 presenze) e Hannover (24 in 80) senza però ancora spiccare definitivamente il volo.

Gli ottimi numeri gli sono valsi le prime convocazioni con la Germania, Nazionale con cui ha giocato i Mondiali 2022 e con la quale ad oggi vanta 24 gettoni e 14 marcature.

Da lì la chiamata del Borussia Dortmund, che ha fatto rima con grande salto: 15 goal in 42 gare nel 2023/2024 e in estate trasferimento in Premier, al West Ham, per 30 milioni totali. Fin qui, però, il matrimonio non è stato prolifico: coi londinesi, appena 3 centri in una stagione e mezza a fronte di 28 match disputati.