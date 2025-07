Perché il Milan ha scelto Archie Brown per sostituire Theo Hernandez: talento low cost al servizio di Allegri

Il Milan ha chiuso col Gent per Archie Brown: investimento contenuto, margini di miglioramento e profilo ideale da affidare a Max.

Archie Brown raccoglierà l'eredità di Theo Hernandez al Milan.

Il Diavolo ha scelto l'inglese per rimpiazzare il neo colpo dell'Al Hilal, che ha salutato i rossoneri dopo 6 anni lasciando vuota una mattonella occupata - al netto dei bassi finali - in grande stile.

Per sostituirlo arriva il classe 2002 del Gent, un nome tutt'altro che altisonante ma dal sicuro avvenire: un profilo ideale per Massimiliano Allegri, maestro quando c'è da svezzare e far crescere qualcuno.

E allora l'all in su Brown è servito, con Tare abile a sorpassare e beffare il Fenerbahce regalando a stretto giro il sostituto di Theo al tecnico livornese.