Chi è Archie Brown, il nuovo obiettivo del Milan per sostituire Theo Hernandez: caratteristiche e numeri del terzino del Gent

Chi sarà l'erede di Theo Hernandez al Milan? Nella lista dei rossoneri spunta l'inglese Archie Brown: ecco di chi si tratta.

Dopo anni finisce l'avventura di Theo Hernandez al Milan, che infatti non è stato convocato per l'inizio del ritiro e presto sarà ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al Hilal.

Si può dire che inizierà quindi una nuova era in casa rossonera, almeno per quanto riguarda quel ruolo lì. Il club è al lavoro per cercare un sostituto del francese e l'ultima idea di Igli Tare porta in Belgio, dove il Milan sta guardando molto per rinforzarsi visto anche la trattativa avanzata per Jashari del Brugge.

In questo caso però la squadra di appartenenza dell'obiettivo del Milan è il Gent e il nome del giocatore che piace ai rossoneri è Archie Brown, terzino sinistro di nazionalità inglese.

L'articolo prosegue qui sotto

Alla scoperta del giocatore, il percorso fin qui e le sue caratteristiche.