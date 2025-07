Perché i club turchi stanno spendendo così tanto, dal Galatasaray al Fenerbahce: quanti acquisti anche in Italia

La Turchia sta aumentando sempre di più il numero di giocatori "top" nel campionato: Osimhen sarebbe solo l'ultimo grande colpo.

Negli ultimi anni a cambiare il calciomercato è stata l'entrata in scena dell'Arabia Saudita, che può ragionare su cifre economiche imparagonabili a quelle dei club europei, comprese le big del nostro continente anche se non è l'unica cosa che è cambiata nel corso delle ultime stagioni.

Un ruolo sempre più centrale e in prima fila infatti ce l'ha il calcio turco, le cui ambizioni crescono di sessione in sessione, come gli investimenti per ingaggiare giocatori di un certo livello, che fino a poco tempo fa erano un'eccezione nella Super Lig e che ora invece sono diventati un abitudine.

In particolare il grosso dei principali movimenti è nelle mani dei primi 2-3 club del campionato, ovvero Galatasaray, Fenerbahce e più indietro il Besiktas. L'estate in corso conferma la tendenza in atto e l'emblema è il possibile acquisto di Victor Osimhen da parte dei Campioni di Turchia ma non solo.

L'articolo prosegue qui sotto

La domanda allora è cosa c'è dietro questo cambiamento e la capacità dei club turchi di spendere e convincere i giocatori ad accettare la destinazione?