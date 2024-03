Perché Gatti non gioca Napoli-Juventus: infortunio o scelta tecnica

Massimiliano Allegri disegnerà contro il Napoli una difesa che vedrà Alex Sandro dal 1’: solo panchina per Gatti.

Si giocherà al Diego Armando Maradona uno dei match più attesi dell’intero 27° turno di campionato.

Il Napoli ospiterà infatti la Juventus in un match che, per blasone delle due squadre e rivalità, ha da sempre un qualcosa di speciale.

A renderlo ancora più importante anche la posta in palio: i campioni d’Italia andranno infatti a caccia di quei punti che possano consentire loro di rimettersi nella scia delle rivali in corsa per il quarto posto, mentre i bianconeri cercheranno il colpo esterno per resistere al ritorno del Milan e tenere vive le restanti speranze Scudetto.

Per l’occasione, Massimiliano Allegri non solo dovrà rinunciare a diversi uomini importanti (De Sciglio, McKennie, Kean, Perin, Rabiot, Fagioli e Pogba), ma proporrà importanti novità in difesa.