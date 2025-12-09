Perché Gakpo salta Inter-Liverpool: infortunio, turnover o scelta tecnica di Slot?

Momento decisamente complicato in casa Liverpool, dove i risultati stentano ad arrivare: l'ultimo 3-3 subìto in rimonta in casa del Leeds è lo specchio delle difficoltà dei 'Reds', lontani dalla vetta in Premier League.

Una chance di riscatto gli uomini di Arne Slot la avranno stasera quando, nello scenario di San Siro, daranno battaglia all'Inter, col vento in poppa dopo il netto 4-0 inferto al Como tre giorni fa.

Prevalere sui nerazzurri non sarà affatto semplice, complici anche le assenze che hanno reso ai minimi termini la lista dei convocati: tra coloro che non saranno presenti, oltre a Chiesa e a Salah, c'è anche Cody Gakpo.