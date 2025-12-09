Pubblicità
Gakpo LiverpoolGetty
Vittorio Rotondaro

Perché Gakpo salta Inter-Liverpool: infortunio, turnover o scelta tecnica di Slot?

Cody Gakpo non sarà in campo per giocare Inter-Liverpool, big match di questo martedì della League Phase di Champions League.

Momento decisamente complicato in casa Liverpool, dove i risultati stentano ad arrivare: l'ultimo 3-3 subìto in rimonta in casa del Leeds è lo specchio delle difficoltà dei 'Reds', lontani dalla vetta in Premier League.

Una chance di riscatto gli uomini di Arne Slot la avranno stasera quando, nello scenario di San Siro, daranno battaglia all'Inter, col vento in poppa dopo il netto 4-0 inferto al Como tre giorni fa.

Prevalere sui nerazzurri non sarà affatto semplice, complici anche le assenze che hanno reso ai minimi termini la lista dei convocati: tra coloro che non saranno presenti, oltre a Chiesa e a Salah, c'è anche Cody Gakpo.

  • LA STAGIONE DI GAKPO COL LIVERPOOL

    Le difficoltà mostrate dal Liverpool passano anche dai numeri fatti fin qui registrare da Gakpo, autore di cinque reti tra Premier League e Champions: quattro in campionato e una soltanto in Europa (nella cinquina rifilata all'Eintracht).

    Un rendimento altalenante, comunque in linea con quello di un anno fa a questo punto della stagione: per realizzare il primo goal in Premier, l'olandese dovette attendere addirittura fino alla decima giornata dopo nove incontri di digiuno.

  • LIVERPOOL IN EMERGENZA: IL CASO SALAH

    Gakpo fuori dall'elenco dei convocati, al pari di Endo, Chiesa e Salah, quest'ultimo alle prese col caso che lo vede coinvolto all'interno del gruppo dei 'Reds'.

    A Slot e alla dirigenza non è piaciuto lo sfogo pubblico dell'egiziano, il quale ha dichiarato di essersi "sentito tradito": parole che hanno creato una spaccatura forse irreparabile, propedeutica a un addio nel prossimo mese di gennaio.

    Tutti gli indizi portano a un trasferimento in Arabia Saudita, con due anni e mezzo di anticipo rispetto alla scadenza del contratto col Liverpool, fissata per il 30 giugno 2027.

  • PROBABILI FORMAZIONI INTER-LIVERPOOL

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

    LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Ekitike; Isak. All. Slot.

  • PERCHÉ GAKPO SALTA INTER-LIVERPOOL: IL MOTIVO

    Ma quindi perché Gakpo non prenderà parte a Inter-Liverpool?

    Colpa di un infortunio rimediato in occasione dell'ultima giornata di campionato sul campo del Leeds, come annunciato da Slot durante la conferenza stampa della vigilia.

    "Gakpo si è fatto male contro il Leeds e resterà fuori per qualche settimana".

    Una brutta tegola per il tecnico olandese, chiamato a risollevare il morale di una squadra che mai si sarebbe aspettata una prima parte di stagione così deficitaria: una missione che, però, dovrà essere compiuta senza l'apporto di Gakpo.

