Leonardo Gualano

Perché Federico Chiesa salta Inter-Liverpool: infortunio, turnover o scelta tecnica?

Federico Chiesa non sarà tra i protagonisti della sfida che vedrà opposte Inter e Liverpool nella ‘Fase Campionato’ di Champions League.

Dopo una sessione di calciomercato estiva faraonica, sembrava destinato a vivere una stagione da protagonista assoluto tanto in Premier League, quanto in Champions, il Liverpool invece si è riscoperto travolto da una crisi di gioco e risultati dalla quale sta facendo enorme fatica ad uscire.

La compagine campione d’Inghilterra, questa sera affronterà l’Inter a San Siro nella sesta giornata della ‘Fase Campionato’ della massima competizione europea con il chiaro intento di fare punti dopo essere stata travolta per 4-1 in casa nella precedente uscita dal PSV.

Una partita dunque che metterà in palio tanto per i Reds (attualmente fuori dalle posizioni che valgono la qualificazione diretta agli ottavi di finale) e non solo, alla quale non prenderà parte colui che poteva essere uno dei protagonisti più attesi in assoluto: Federico Chiesa.

Perché l’ex Fiorentina e Juventus non sarà della partita al Giuseppe Meazza?

    LA STAGIONE DI CHIESA

    A differenza della sua prima complicata annata in Inghilterra, in questa stagione Federico Chiesa, nonostante la foltissima concorrenza in attacco, sta trovando maggiore spazio.

    Slot continua ad utilizzarlo soprattutto a partita in corso, ma comunque in campionato ha sin qui totalizzato dieci presenze (tutte da subentrante e per un totale di 143’ giocato) scandita da due goal.

    Chiesa ha anche giocato due partite di EFL Cup (da titolare) e collezionato tre gettoni in Champions League (61’ per lui in campo).

  • TANTE LE ASSENZE IN ATTACCO PER SLOT

    Contro l’Inter, Arne Slot si affiderà ad un attacco quasi sperimentale. 

    Il tecnico del Liverpool infatti, non potrà contare, oltre che su Chiesa, anche su Gakpo che non è al meglio e su Salah che non è stato convocato dopo il durissimo sfogo degli giorni scorsi contro il club.

    IL MOTIVO DELL’ASSENZA DI CHIESA

    Chiesa non è stato convocato per Inter-Liverpool non per scelta tecnica, ma perché alle prese con problemi di natura fisica.

    A spiegarlo è stato proprio Arne Slot nel presentare la partita.

    “Chiesa oggi non si sentiva bene, è malato. Se dovesse miracolosamente guarire, cosa che i medici non prevedono, potrebbe raggiungerci a Milano, ma non è quello che mi aspetto. E’ un peccato perché per lui sarebbe stato speciale giocare in Italia e a San Siro”.

  • LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-LIVERPOOL

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

    LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Ekitike; Isak. All. Slot.

