Perché Federico Chiesa salta Inter-Liverpool: infortunio, turnover o scelta tecnica?

Dopo una sessione di calciomercato estiva faraonica, sembrava destinato a vivere una stagione da protagonista assoluto tanto in Premier League, quanto in Champions, il Liverpool invece si è riscoperto travolto da una crisi di gioco e risultati dalla quale sta facendo enorme fatica ad uscire.

La compagine campione d’Inghilterra, questa sera affronterà l’Inter a San Siro nella sesta giornata della ‘Fase Campionato’ della massima competizione europea con il chiaro intento di fare punti dopo essere stata travolta per 4-1 in casa nella precedente uscita dal PSV.

Una partita dunque che metterà in palio tanto per i Reds (attualmente fuori dalle posizioni che valgono la qualificazione diretta agli ottavi di finale) e non solo, alla quale non prenderà parte colui che poteva essere uno dei protagonisti più attesi in assoluto: Federico Chiesa.

Perché l’ex Fiorentina e Juventus non sarà della partita al Giuseppe Meazza?