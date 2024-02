Perché Calzona può allenare sia il Napoli che la Slovacchia: cosa dice il regolamento e la FIGC

Francesco Calzona nei prossimi mesi sarà contemporaneamente alla guida del Napoli e della Slovacchia: cosa dice il regolamento.

Quello di Francesco Calzona è un nome salito alla ribalta in maniera prepotente nelle ultime ore.

Ha alle spalle un lungo percorso nel mondo del calcio, prima come giocatore e poi come allenatore, ma a spingerlo agli onori della cronaca è stata la decisione del Napoli di affidargli la guida della prima squadra in sostituzione dell’esonerato Walter Mazzarri.

Il club partenopeo ha dunque deciso di ripartire da un tecnico che già conosce alla perfezione il mondo Napoli, visto che in passato ha fatto parte degli staff tecnici di Sarri (dal 2015 al 2018) e Spalletti (stagione 2021-2022) nel corso delle loro avventure all’ombra del Vesuvio.

Un incarico importante per un allenatore atteso da un 2024 estremamente intenso. Sì perché, come noto, Calzona non è solo l’allenatore del Napoli, ma è anche il commissario tecnico della Slovacchia, Nazionale che ha condotto alla conquista della qualificazione a Euro 2024.