Perché Barella non gioca titolare Italia-Moldavia: infortunio, scelta tecnica o squalifica?

Italia vs Moldavia

Nicolò Barella non figura nell'undici titolare dell'Italia contro la Moldavia: il motivo dell'esclusione del centrocampista dell'Inter.

Pressione totale sull'Italia, in una serata che sancirà l'addio di Luciano Spalletti alla panchina azzurra: per la Nazionale è tempo di sfida alla Moldavia, reduce da zero punti ottenuti nelle prime due uscite.

Sono cinque le modifiche all'undici di partenza rispetto alla disastrosa trasferta norvegese: tra queste figura anche l'assenza di Nicolò Barella, titolare soltanto tre giorni fa a Oslo.

Ma perché Barella non fa parte della squadra titolare dell'Italia anti-Moldavia? Infortunio, scelta tecnica o squalifica alla base di questa scelta?