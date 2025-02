Perché Anguissa non gioca titolare in Como-Napoli: infortunio, squalifica o scelta tecnica?

Antonio Conte, per la prima volta in stagione, ha relegato Anguissa in panchina in campionato: la decisione del tecnico azzurro.

Si apre al Giuseppe Sinigaglia, dove il Como ospita il Napoli, il quadro delle gare domenicali dal 26° turno di Serie A. Una sfida importante perché in palio punti che potrebbero essere fondamentali tanto per la lotta salvezza, quanto per la corsa che conduce allo Scudetto. I partenopei cercheranno contro la squadra di Fabregas quel risultato che possa consentire loro di scavalcare nuovamente l’Inter e di riprendersi la vetta in solitaria della classifica eppure, per di fronte ad un bivio così importante, Antonio Conte ha deciso di rinunciare, almeno dall’inizio, ad un elemento che sin qui aveva giocato tutte le partite di campionato: Frank Anguissa. L'articolo prosegue qui sotto Perché il tecnico del Napoli ha deciso di non schierare un titolare inamovibile?