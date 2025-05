Per la storia e non solo: Tom Watson ed un goal da oltre 260 milioni di euro

Il Sunderland, grazie alla promozione in Premier League, si è garantito entrate da record: tutto grazie ad un goal siglato al 95’.

Un goal siglato al 95’ che è già entrato di diritto nella storia del Sunderland.

Imponendosi per 2-1 a Wembley contro lo Sheffield United nella finale di playoff di Championship, i Black Cats si sono assicurati il ritorno in Premier League dopo otto durissimi anni scanditi anche da una retrocessione in League One e da una durissima risalita.

A segnare la rete decisiva è stata il 19enne Tom Watson e, nel farlo, non solo ha permesso alla sua squadra di tornare nella massima serie inglese, ma consentirà al suo club di incassare cifre letteralmente mostruose.