Per la storia e non solo: l’Atalanta cerca il trionfo in Europa League per spezzare la maledizione delle finali

L’Atalanta questa sera proverà a sollevare al cielo il suo primo trofeo europeo: per farlo dovrà spezzare quella che è diventata una maledizione.

Ha atteso questo momento per 116 anni e adesso non le basta che un ultimo passo per fare la storia.

Detta così sembra semplice, ma per l’Atalanta, nella sua prima finale europea di sempre, di semplice non ci sarà nulla.

Questo perché va battuta una squadra, il Bayer Leverkusen, che nel corso di questa stagione ha giocato 51 partite senza perderne nemmeno una, una squadra che fa un calcio tra i migliori in Europa e che si è presentata a Dublino forte di quelle certezze che solo il primo titolo di campione nazionale può dare. Ma c’è di più.

L’Atalanta, nell’ultimo atto dell’Europa League 2023-2024, non non dovrà piegare solo un avversario fortissimo, ma dovrà spezzare anche una maledizione: quella delle finali.