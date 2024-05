Per il Roda la beffa è completa: addio promozione in Eredivise dopo i festeggiamenti per errore

Si chiude con l’epilogo più amaro una delle vicende più incredibili degli ultimi tempi: promozione sfumata dopo averla già festeggiata.

Una scena che ha fatto il giro del mondo e che ha assunto i contorni del capitolo principale di una vicenda che si è chiusa nel modo più beffardo possibile.

Nelle ultime settimane in molti si sono appassionati alle vicende del Roda. La compagine olandese è stata a lungo impegnata in una lotta per la promozione in Eredivisie che ha avuto dell’incredibile.

A fiondare la compagine olandese al centro dei pensieri di tanti, i festeggiamenti per un traguardo mai raggiunto e quella immagini di giubilo poi seguite da un’amarissimo stupore.