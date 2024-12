Pellegrini verso l’addio alla Roma: chi lo cerca e dove potrebbe andare

Pellegrini potrebbe essere arrivato alla conclusione della sua avventura alla Roma: le possibili destinazioni per il capitano giallorosso.

“Io mi auguro che Lorenzo possa restare qui con noi, però deve essere contento anche lui”.

Musica e parole di Claudio Ranieri che, le presentare lo scorso 27 dicembre la sfida di campionato con il Milan, si è soffermato anche sul futuro di Lorenzo Pellegrini.

Da mesi la sensazione è che qualcosa tra il centrocampista e la Roma si sia rotto e mai, come in questo periodo, si è avvertita la sensazione che dopo sette anni e mezzo la sua seconda avventura in giallorosso possa essere realmente arrivata ad un passo dal capolinea.

Pellegrini potrebbe presto vestire i panni di grande protagonista nel corso della sessione invernale di calciomercato, ma quali potrebbero essere ad oggi le società pronte a puntare con forza su di lui?