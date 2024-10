Pellegrini subentrato in Roma-Torino: Juric spiega l'esclusione del capitano giallorosso

Roma vs Torino

25 minuti più recupero a disposizione per Pellegrini, entrato dalla panchina durante Roma-Torino: Juric spiega il motivo dell'esclusione iniziale.

La gemma di Dybala consente alla Roma di guardare con maggiore fiducia al futuro: 1-0 al Torino e tre punti che puntellano un po' di più la traballante panchina di Ivan Juric.

Il tecnico croato era finito nell'occhio del ciclone dopo lo scivolone del 'Franchi', in cui Svilar aveva raccolto la bellezza di cinque palloni in rete: un passivo troppo vistoso per essere ignorato, oggetto inevitabile della contestazione dei tifosi.

Fischi che non sono mancati nemmeno stasera all'Olimpico: soprattutto all'indirizzo di Lorenzo Pellegrini, subentrato dalla panchina al minuto 65 al posto di Pisilli. Una scelta motivata ai microfoni di DAZN da Juric, che ne ha approfittato anche per fare il punto sul febbricitante Dovbyk.