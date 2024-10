Roma-Torino 1-0, pagelle e tabellino: Dybala nel momento del bisogno, la 'Lupa' torna a vincere

Dybala si carica sulle spalle la Roma: la 'Joya' punisce il Torino, che però si fa male da solo. Successo vitale per Juric.

Una Roma priva del febbricitante Dovbyk torna a sorridere dopo la scoppola fiorentina: contro il Torino basta Dybala, migliore in campo per distacco in una serata contraddistinta dai fischi dell'Olimpico per la squadra di Juric.

Partenza spigliata per i giallorossi, sublimata dalla rete che spezza l'equilibrio: 'regalo' di Linetty che con un retropassaggio sballato serve Dybala, freddo nel fare 1-0 da posizione defilatissima. Inutile il disperato intervento di Masina, che rotola in porta assieme al pallone. Primo goal su azione per l'ex Juventus, dopo il rigore messo a segno contro l'Udinese.

L'argentino è tra i più ispirati nella squadra di Juric ma, soprattutto nella seconda parte della prima frazione, finisce per predicare un po' nel deserto. Cerca di approfittarne il Torino, pericoloso con Maripan: Svilar si tuffa e blocca. Brividi anche per un cross al volo di Vojvoda, che per poco non si trasforma in tiro e non beffa il portiere.

Ripresa a trazione anteriore per i granata, che nel motore aggiungono Njie e Vlasic: è proprio lo svedese, match-winner contro il Como, a flirtare col pareggio, negato da un grande riflesso di Svilar. Vanoli le prova tutte inserendo anche Karamoh e passando a quattro dietro, ma a festeggiare è l'ex Juric.