Paulo Fonseca aspetta la sentenza: possibile una lunga squalifica e potrebbe essere ‘bandito’ dallo spogliatoio

L’ex tecnico del Milan è in attesa di conoscere la decisione della FFF: potrebbe essere utilizzata una mano particolarmente pesante.

Nel corso degli ultimi giorni, hanno fatto il giro del mondo le immagini di quanto accaduto nel corso di Lione-Brest, una sfida valida per il 24° turno di Ligue 1.

Come è noto, in pieno recupero, Paulo Fonseca, ex tecnico di Roma e Milan che da poco siede sulla panchina dell’OL, ha letteralmente perso la calma dopo essere stato espulso per proteste.

Prima infatti si è avvicinato minacciosamente all’arbitro Millot e poi gli ha urlato di tutto dopo essersi portato testa a testa.

Un episodio che ha avuto dell’incredibile e che potrebbe tradursi un una squalifica tanto lunga quanto pesante.