Passi falsi, mercato e non solo: frenata Napoli, ora la sfida con l’Inter per rilanciarsi

Il Napoli cade contro il Como e perde la vetta della classifica: i partenopei hanno rallentato in campionato ed ora arriva l’Inter.

La prima sconfitta patita nel 2025, la quarta nel corso di questo campionato, arriva per il Napoli nel momento forse meno indicato in assoluto.

La compagine partenopea torna a cadere dopo oltre due mesi e mezzo e in un colpo solo perde la vetta della classifica ed inizia nel peggiore dei modi la marcia di avvicinamento che conduce a quella che potrebbe rivelarsi la partita più importante dell’anno: lo scontro diretto con l’Inter in programma il prossimo 1° marzo.

Quello patita sul campo del Como rischia di essere una battuta d’arresto figlia di qualcosa in più di una brutta prestazione: sì perché è arrivata al termine di un periodo nel quale la squadra di Conte aveva già ampiamente mostrato di avere delle difficoltà nel mantenere l’ottimo ritmo che le aveva permesso di guardare tutti per tanto tempo dall’alto in basso.