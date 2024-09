Partite truccate in Germania? Possibili risultati manipolati, la DFB indaga

Hanno preso vigore in Germania le voci legate a diverse partite manipolate nel corso degli ultimi anni: risultati certi per scommesse certe.

Partite truccate al fine di garantire risultati sui quali si potesse scommettere con la certezza di vincere. E’ questo l’incubo con il quale si è riscoperto a fare i conti il calcio tedesco.

Non ancora uno scandalo in piena regola, ma secondo quanto emerso nelle scorse ore, la DFB, ovvero la Federazione calcistica tedesca, ha avviato le indagini per capire se quello che oggi viene visto come un ‘rischio’ di partite manipolate, può trasformarsi in un qualcosa di diverso.

Secondo quanto riportato dal’’Hamburger Morgenpost’, potrebbero essere ben diciassette le gare giocate negli ultimi due anni attualmente sotto la lente d’ingrandimento.