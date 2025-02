Parma-Roma, nessuno in Europa meglio della squadra di Ranieri nell'ultimo periodo: i tifosi sognano

Quarto e quinto posto più vicini, con la possibilità di ospitare il Monza nella prossima giornata: sì, Ranieri è il solito aggiustatutto.

Non domina certo le partite. Non in perfetto possesso delle gare dal primo all'ultimo minuto. Eppure la Roma di Claudio Ranieri macina punti, e lo fa in maniera tale da avvicinarsi al quarto e quinto posto. Ovvero quello che vale la Champions e quello che, chissà, potrebbe valerla.

A Parma, tra l'espulsione di Leoni e il goal da fermo di Soulé, la Roma ottiene la quarta vittoria negli ultimi cinque turni, allungando la sua striscia di risultati positivi e avvicinando i rivali della Lazio comunque ancora lontani nove punti. In piena fiducia, e con il Monza fanalino di coda ospite all'Olimpico nella prossima giornata, la squadra di Ranieri, non vuole più fermarsi. Tanto da non avere nessuna squadra in Europa sopra da un mese a questa parte.

Sì, da metà gennaio la Roma non è seconda a nessuno per punti conquistati. Quattro punti e un pareggio (quello contro il Napoli di Antonio Conte), permettono alla Roma di guardare con fibrillazione ai prossimi tre mesi, quelli che decideranno un destino 2025/2026 realizzabile anche via Europa League e Coppa Italia.