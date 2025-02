Parma-Roma 0-1, pagelle e tabellino: magia su punizione di Soulé, decisivo l'errore di Leoni

I giallorossi vincono di misura al Tardini contro il Parma: decisivo un eurogoal di Soulé su punizione nel primo tempo.

La Roma conquista tre punti importantissimi in trasferta contro il Parma nonostante l'ampio turnover scelto da Claudio Ranieri.

I giallorossi dimostrano fin da subito di voler conquistare questo successo, ma la sfida si sblocca solo nella seconda metà del primo tempo: al 31' Leoni sgambetta Soulé, con l'arbitro Chiffi che inizialmente estrae il giallo e assegna il rigore per gli ospiti. Interviene poi il VAR che comunica al fischietto di Padova che il fallo è avvenuto al limite: viene dunque annullato il rigore per i giallorossi, con il colore del cartellino per il difensore del Parma che diventa rosso. Soulé decide di incaricarsi della battuta del calcio piazzato, superando la barriera con un mancino a giro morbidissimo: palla all'incrocio dei pali, con Suzuki che non può nulla.

Ad inizio ripresa è proprio il portiere giapponese a compiere un vero e proprio miracolo, quando riesce con la mano destra a deviare sul palo la conclusione a porta vuota di Salah-Eddine: la palla sembrava dentro, ma la goal-line technology conferma il salvataggio dell'estremo difensore. I capitolini provano a chiudere i conti in diverse occasioni, ma Suzuki è un muro insuperabile.