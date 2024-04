Pari in rimonta a Cagliari, ad Allegri non basta: “A fine primo tempo li avrei cambiati tutti”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta il pareggio con il Cagliari: “Non abbiamo capito la gara, così è dura”.

Tanta sofferenza nel primo tempo, ma anche tanto carattere che nella ripresa che ha consentito di riprendere una partita che ad un certo punto era parsa quasi persa.

La Juventus pareggia in rimonta per 2-2 a Cagliari ed ottiene un punto sofferto e figlio di una prestazione non eccelsa, ma che le consente di avvicinarsi all’obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League.

Massimiliano Allegri, parlando ai microfoni di ’Sky’, ha commentato la prova della sua squadra.