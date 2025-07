Palmeiras-Chelsea probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Rios, Estevao, Palmer e Delap

Palmeiras vs Chelsea

Mondiale per Club

Palmeiras e Chelsea si affrontano nei quarti di finale del Mondiale per Club: tutto sulle formazioni del match.

Si gioca al Lincoln Financial Field di Filadelfia, dove si affrontano Palmeiras e Chelsea, la seconda sfida valida per i quarti di finale del Mondiale per Club.

Una gara che mette di fronte due tra le squadre che maggiormente hanno convinto nel corso del torneo e che vanno a caccia del pass che vale l’accesso ad una delle due semifinali.

I brasiliani si presentano all’appuntamento da imbattuti: dopo aver vinto il Gruppo A (una vittoria e due pareggi), hanno superato il Botafogo nel derby giocato negli ottavi, imponendosi per 1-0 ai supplementari.

Torneo in crescendo per i Blues che, dopo essersi piazzati al secondo posto nel Gruppo D (due vittorie ed una sconfitta contro il Flamengo), si sono imposti per 4-1 sul Benfica ai supplementari al termine di una vera a propria maratona.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Palmeiras-Chelsa.