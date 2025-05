Palladino alla vigilia di Fiorentina-Betis: "Non ho dormito, è la partita più importante della mia carriera"

Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, presenta la semifinale di ritorno di Conference League: "Dovremo fare come l'Inter".

E’ una vigilia importantissima, quella che si sta vivendo in casa Fiorentina.

La compagine gigliata giovedì sera tornerà in campo per affrontare il Betis nella semifinale di ritorno di Conference League.

Per i viola dunque la possibilità di volare per il terzo anno consecutivo in finale, ma per farlo dovranno riuscire a ribaltare il 2-1 patito a Siviglia nel match di andata.

Raffaele Palladino ha presentato il match nella consueta conferenza stampa oltre a commentare il fresco rinnovo di contratto con il club viola.