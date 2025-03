Padelli super in Udinese-Parma: non giocava una partita ufficiale dal 2022

Daniele Padelli si è riscoperto protagonista in occasione di Udinese-Parma: non giocava da oltre due anni una partita ufficiale.

Prima l’infortunio occorso ad Okoye, poi quello di Sava: nel corso di questa stagione l’Udinese non è stata certo fortunata con i suoi portieri.

Kosta Runjaic si è trovato costretto a fare i conti con un’emergenza senza precedenti tra i pali e in occasione della sfida con il Parma valida per il 27° turno di campionato, ha dovuto sciogliere un ballottaggio che ha avuto per protagonisti Daniele Padelli ed Edoardo Piana.

L’esperienza del primo, che è un classe 1985 ed ha una lunghissima carriera alle spalle, e la gioventù del secondo che deve ancora esordire in Serie A.

Alla fine la scelta è ricaduta su Padelli che, tra l’altro, si è ritagliato un ruolo da grande protagonista.