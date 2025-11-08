Pubblicità
Genoa CFC v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Ostacolo Inter per la Lazio, Sarri: “E’ palese che con il Napoli abbia la rosa più forte”

Maurizio Sarri presenta la sfida di campionato con l’Inter: “Chivu può diventare un tecnico di alto livelli, mi ha fatto una grande impressione”.

Si giocherà a San Siro, dove l’Inter ospiterà la Lazio, una delle partite più attese tra quelle proposte dall’undicesimo turno di Serie A.

Ad affrontarsi saranno infatti due squadre che andranno a caccia di quei punti che possano consentire loro di restare nelle zone alte di classifica.

Se infatti i nerazzurri si sono presentati ai blocchi di partenza del turno da seconda forza del torneo a -1 dalla capolista Napoli, i biancocelesti sono in serie positiva e, grazie ai recenti risultati, si sono portati nella scia di quelle squadre che lottano per una qualificazione europea.

Maurizio Sarri ha presentato la sfida con l’Inter nella consueta conferenza stampa della vigilia.

  • “L’INTER HA LA ROSA PIÙ FORTE CON IL NAPOLI”

    “È palese il fatto che l’Inter abbia, con il Napoli, la rosa più forte del campionato. È una squadra che ha fatto due finali di Champions League negli ultimi tre anni e dunque anche in Europa ci sono poche squadre più forti di quella nerazzurra. Sarà una partita difficilissima per noi, purtroppo negli ultimi anni il gap con questo tipo di squadre si è allargato. Sarà dura esprimerci ai nostri massimi livelli, ma c’è un’opportunità”.

  • “PER ROMAGNOLI DECIDIAMO DOMANI”

    “Romagnoli oggi si è allenato abbastanza bene, ma vedremo domani come si sveglierà e prenderemo una decisione con il dottore”.

  • “STIAMO FACENDO PASSI IN AVANTI”

    “I percorsi di costruzione non sono mai lineari, possono sempre esserci dei passi falsi. L’importante è pian piano riuscire a toccare livelli mai toccati prima e crescere, e noi stiamo facendo dei passi in avanti soprattutto a livello di mentalità. Mi auguro che ci siano ancora dei margini di crescita importanti”.

  • “DIA MOLTO CRITICATO”

    “Cancellieri centravanti? Ha delle caratteristiche che sono diventate molto chiare negli ultimi anni. Può anche agire da attaccante centrale, ma in una partita di ripartenza; in altre più chiuse la vedo difficile. Ho visto che Dia viene molto criticato, è chiaro che da un centravanti ci si aspetta delle conclusioni, ma lui ha il pregio di non far mancare nulla alla squadra. Ha le qualità per far meglio anche in fase offensiva, ma è un giocatore da apprezzare”.

  • “DIFFICILE VALUTARE CHIVU IN TRE MESI”

    “Chivu? È difficile valutare un allenatore su tre mesi, ma è un tecnico d’impatto che ha le caratteristiche per diventare di alto livello. A me piace più il percorso di chi fa 100 partite anche in Serie A, magari in panchine di livello inferiore, ma a livello di personalità mi ha fatto una grande impressione”.

