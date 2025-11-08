Ostacolo Inter per la Lazio, Sarri: “E’ palese che con il Napoli abbia la rosa più forte”

Si giocherà a San Siro, dove l’Inter ospiterà la Lazio, una delle partite più attese tra quelle proposte dall’undicesimo turno di Serie A.
Ad affrontarsi saranno infatti due squadre che andranno a caccia di quei punti che possano consentire loro di restare nelle zone alte di classifica.
Se infatti i nerazzurri si sono presentati ai blocchi di partenza del turno da seconda forza del torneo a -1 dalla capolista Napoli, i biancocelesti sono in serie positiva e, grazie ai recenti risultati, si sono portati nella scia di quelle squadre che lottano per una qualificazione europea.
Maurizio Sarri ha presentato la sfida con l’Inter nella consueta conferenza stampa della vigilia.